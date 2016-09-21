Кожна лікарня сама визначатиме, яких лікарів і скільки потребує громада

Для надання закладам охорони здоров’я більшої автономії з приводу формування і затвердження штатних розписів та з метою зменшення тиску на лікарні фінансових інспекторів МОЗ України скасувало наказ № 33 від 23.02.2000 р. (“Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я”).

За словами заступника Міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, цей крок було зроблено у відповідь на численні прохання керівників лікарень з різних областей України, пише КУРС.

“Оскільки 33-ій наказ давно застарів, на нарадах головні лікарі постійно скаржились, що документ не дозволяє ефективно працювати. Він прив’язував кількість лікарів, медсестер, санітарок, електриків до потужності закладу. Зокрема, кількість лікарів залежала від кількості ліжок, кількість прибиральниць – від квадратури підлоги, кількість електриків – від кількості вимикачів тощо. Таким чином, лікарням було дуже важко гнучко планувати свій штат, збільшувати, у разі потреби, кількість лікарів однієї спеціальності і зменшувати – іншої“, – зазначив Павло Ковтонюк.

Попри те, що наказ мав рекомендаційний характер і навіть не був заюстований, часто фінансова інспекція на свій розсуд карала головних лікарів за його недотримання.

Скасування згаданого наказу ніяким чином не вплине на формування бюджетів лікарень, оскільки існують нормативні акти вищого порядку, які регламентують бюджетування.

“Є постанова Кабінету міністрів №228, яка регламентує формування бюджетів. Тут важливо зрозуміти: штатний розпис медичного закладу не повинен аргументуватися ліжками, він повинен аргументуватись обсягом медичної допомоги. А якщо лікарня має реальних пацієнтів, вона легко обґрунтує свій бюджет і свій штатний розпис”, – наголосив Ковтонюк, додавши, що скасування 33-го наказу стане першим маленьким кроком, за яким будуть інші в бік збільшення автономії медичних закладів.

Крім того, МОЗ України планує налагодити ефективну систему моніторингу роботи закладів охорони здоров’я. “Ми відходимо від наказів і переходимо до моніторингу. Після аналізу роботи лікарень ми надаватимемо рекомендації у разі проблемних питань. Тобто з одного боку – автономія, з іншого – моніторинг“.