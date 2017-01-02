Кому в 2017-му не уріжуть субсидії, а кому доведеться платити більше

Українцям уже цьогоріч перерахують розмір субсидії.

Кількість субсидіантів до цього часу, припускають в Кабміні, зросте до семи мільйонів сімей. Левова частина субсидіантів оформили знижку з урахуванням мінімального доходу – на даний момент це зарплата в розмірі 1600 гривень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Finance.ua.

Цього року мінімалка зросте удвічі, в результаті після перерахунку значно зменшиться і розмір субсидії. Нововведення не торкнеться тих, хто вже зараз декларує зарплату більше 3200 гривень.

Як роз’яснили в Міністерстві соціальної політики, до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня, перераховувати субсидії українцям не будуть. Але після цього знижку все-таки перерахують.

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При розрахунку субсидії в соціальній службі розраховують обов’язковий платіж для сім’ї. Незалежно від того, скільки використовували ресурсів (в межах соціальної норми), доведеться платити фіксовану суму щомісяця. Дохід на одного члена сім’ї ділять на базовий коефіцієнт 2 і прожитковий мінімум, одержану суму множать на 15%.

Наприклад, загальний дохід сім’ї з чотирьох осіб – 3200 гривень (батько, мати з мінімальними зарплатами і дві дитини). По 800 гривень на кожного. Згідно з вказаною вище формулою, можна розрахувати суму обов’язкового платежу: 800 / 1544 / 2 * 15% = 3,8% від загального доходу, тобто за комуналку сім’я віддасть 121,6 гривні. Після зростання мінімалки ця ж сім’я з двома мінімальними зарплатами на чотирьох заплатить за комуналку 492,8 гривні, тобто на 371,2 гривні більше.

При цьому 40% українців декларують мінімальну зарплату – 1600 гривень. Після того, як частину зарплати доведеться вивести з тіні і мінімальна зарплата буде 3200 гривень, розмір субсидії значно зміниться для частини субсидіантів. Як повідомило “Сегодня.ua” джерело в Кабміні, завдяки такому рішенню вдасться заощадити 5 мільярдів бюджетних гривень, які раніше планували витратити на субсидії.