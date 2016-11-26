Комп’ютерний томограф вартістю 9,8 млн гривень отримає обласна дитяча лікарня

Комп’ютерний томограф вартістю 9,8 млн гривень отримає обласна дитяча лікарня

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Фото ілюстративне

Вчора, 25 листопада директор департаменту охорони здоров’я ОДА Мирон Матейко провів прес-конференцію на якій підбив підсумки роботи за останній рік.

Зокрема, чиновник розповів про забезпеченість матеріально-технічної бази медзакладів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Бліц-Інфо.

Don Yapon

“Попри складну економічну ситуацію цьогоріч ми придбали для обласної лікарні три нових рентгенологічних апарати. Також йде монтаж ангіограма, його купили за кошти із субвенції держбюджету”, – зазначив Мирон Матейко.

За його словами, при формуванні бюджету також були закладені кошти для обласної дитячої клінічної лікарні. Зокрема, було придбано два ренгенапарати та фіброгастроскоп. Також вже укладено угоду на поставку комп’ютерного томографа, вартістю 9,8 мільйони гривень.

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