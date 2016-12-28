Компанія “Мельник”, яка мала збудувати стадіон на Співочому полі, розриває договір з міськрадою

Урочисто та під прицілом телекамер керівництво Коломийської міськради у липні підписувало угоду про співпрацю з ТзОВ “Будівельна компанія Мельник” з Івано-Франківська.

Угода передбачала зведення житлового комплексу, будівництво стадіону зі штучним покриттям, а також проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова.

Загалом у розвиток міста компанія планувала вкласти близько 25 мільйонів гривень. Згідно з умовами цього проекту, місто на правах оренди надає забудовнику 1,3 гектара землі для будівництва цілого житлового комплексу, пише “Дзеркало Коломиї”.

Інформація про те, що угоду може бути розірвано, стала відомою ще восени, проте жодна зі сторін тоді коментарів не надавала.

Під час звіту міського голови у листопаді містяни порушили досить резонансне питання забудови Співочого поля. Роботи на той час там так і не були розпочаті, хоч і обіцяли.

Як тоді коментував Ігор Слюзар, роботи не проводять з вини міської ради. “Наш приватний партнер (фірма “Мельник”, – Авт.) готовий здійснювати роботи, але з точки зору державної – ми не виконали поки що своїх зобов’язань. Щоб віддати землю, яка піде під забудову, нам треба провести зміни в зонуванні генерального плану Коломиї. Я дуже переживаю, що в приватного партнера урветься терпець і він не захоче здійснювати проект”, – коментував у листопаді міський голова.

Будівельна компанія “Мельник” цьогоріч отримала національну відзнаку “Регіональний забудівник року”.

“В планах нашої компанії щодо стадіону це був сучасний футбольний стадіон зі штучним покриттям, сертифікований ФІФА, аналогів якого нема у Західній Україні. А також це накриті трибуни на дві тисячі осіб, бігові доріжки з гумовим покриттям та благоустрій міського озера з дитячим майданчиком, – розповіла у коментарі “НТК” директор з маркетингу будівельної компанії “Мельник” Оксана Мельник. – Натомість ми хотіли збудувати поруч житловий комплекс на 20 під’їздів”.

Як розповідають у компанії, вони мали розпочали будівництво не пізніше ніж через рік після укладання угоди. Минуло півроку, міськрада мала підписати з компанією договір оренди землі і змінити цільове призначення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлових будівель. Але цього так і не було зроблено.

“Ми не маємо жодних законних підстав для того, щоб розпочинати будівництво”, – наголошує Оксана Мельник.

Міський голова Ігор Слюзар каже, що свої зобов’язання виконати не можуть, йдеться у сюжеті “НТК”.

“Згідно угоди ми мали б 1,3 га передати компанії. Але так як нам треба у генплан та зонування міста вносити зміни, то ми не могли спланувати, що це такий у часі затягнутий процес. Це буде можливе щонайменше через два місяці. Такі правила гри встановив Держгеокадастр. Ми це не врахували, коли підписували угоду. Якщо компанія не може чекати, то ми за згодою сторін розриваємо угоду і оголошуємо новий конкурс. Бо нам дуже доречно було б відбудувати стадіон”, – коментує Ігор Слюзар.

Компанія “Мельник” є обласними лідерами у галузі містобудування. Вже зараз будують 13 об’єктів, а це 1700 квартир. Ще 700 вже здано в експлуатацію. І це лише за п’ять років своєї діяльності.