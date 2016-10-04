Комедійний короткометражний фільм зняли на Прикарпатті. ВІДЕО

Вчора в мережі опублікували короткометражний комедійний фільм “Талісман: Вправо? Вліво? Не знаю!”, який нещодавно зняли в Старому Лисці Тисменицького району.

У фільмі йдеться про історію кількох музикантів, які, прагнучи скоротити шлях, заблукали у лісі та натрапили на незнайоме село, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Авторами сценарію стали Юрій Вихованець та Ірина Білак.

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Операторами фільму стали Олександр Литвиненко та Юлія Кайкан зі студії “МED VID”.

Головні ролі виконали: Федір Зварич, Святослав Зварич, Михайло Сиротюк та Дмитро Окун.