Командир 10 бригади з Коломиї Василь Зубанич потрапив на сторінки американського видання

Серед інших на обкладинку потрапила і фотографія командира Десятої окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї, Героя України Василя Зубанича.

Постер у газеті супроводжує текст про російську анексію Криму та військові дії на Донбасі.

Також у ньому йдеться про те, що сьогодні єдиними і безумовними гарантіями безпеки та територіальної цілісності України є воїни, волонтери, медики, капелани та журналісти.

Плакат надруковано як рекламу українського проекту Herofaces.

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