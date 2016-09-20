Командир 10 бригади з Коломиї Василь Зубанич потрапив на сторінки американського видання

Командир 10 бригади з Коломиї Василь Зубанич потрапив на сторінки американського видання

0
Поділитися
У свіжому номері американського видання The Washington Post опубліковано рекламну статтю-плакат із портретними фото українських військових, які зробив український фотограф Роман Ніколаєв.
 Недільний номер видання помістив розгортку з фотографіями українських військових із заголовком: “Вдивіться у їхні обличчя”, повідомляє Hromadske.ua з посиланням на посольство України в США.

Серед інших на обкладинку потрапила і фотографія командира Десятої окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї, Героя України Василя Зубанича. 

Постер у газеті супроводжує текст про російську анексію Криму та військові дії на Донбасі.

Також у ньому йдеться про те, що сьогодні єдиними і безумовними гарантіями безпеки та територіальної цілісності України є воїни, волонтери, медики, капелани та журналісти.

Плакат надруковано як рекламу українського проекту Herofaces.

Читайте також:

У Коломиї урочисто відкрили штаб 10 гірсько-штурмової бригади і освятили бойовий прапор. ФОТОРЕПОРТАЖ

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів