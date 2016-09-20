Командир 10 бригади з Коломиї Василь Зубанич потрапив на сторінки американського видання

У свіжому номері американського видання The Washington Post опубліковано рекламну статтю-плакат із портретними фото українських військових, які зробив український фотограф Роман Ніколаєв.
Недільний номер видання помістив розгортку з фотографіями українських військових із заголовком: “Вдивіться у їхні обличчя”, повідомляє Hromadske.ua з посиланням на посольство України в США.
Серед інших на обкладинку потрапила і фотографія командира Десятої окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї, Героя України Василя Зубанича.
Постер у газеті супроводжує текст про російську анексію Криму та військові дії на Донбасі.
Також у ньому йдеться про те, що сьогодні єдиними і безумовними гарантіями безпеки та територіальної цілісності України є воїни, волонтери, медики, капелани та журналісти.
Плакат надруковано як рекламу українського проекту Herofaces.
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