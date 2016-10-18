Коломию з робочим візитом відвідала голова Держказначейської служби Тетяна Слюз. ФОТО

Минулого тижня на Франківщині з робочим візитом перебувала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

Вона взяла участь у засіданні колегії Державної казначейської служби України у режимі відео- та аудіо- конференцзв’язку з м. Коломиї, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Під час робочого візиту на Коломийщину на запрошення директора Коломийського політехнічного коледжу Національного університету “Львівська політехніка” В. Білейчука та директора Коломийського економіко-правничого коледжу Київського національного торговельно-економічного університету Р. Гарата Тетяна Ярославівна виступила перед студентами коледжу та вручила книги.

Також Тетяна Слюз відзначила День захисника України, взявши участь у сходженні на Говерлу разом із воїнами АТО.

Перед сходженням на гору воїни АТО, які працюють в органах казначейства, приєдналися до вишивання карти “Вишивана моя Україна”, вклавши частинку своєї душі у берегиню, яку протягом двох місяців вишивали казначеї всієї країни, передаючи по черзі з регіону до регіону. Далі карта помандрувала на вершину Говерли, де її розгорнули як символ соборності України.

Голова Казначейства також відвідала військові частини А 4604, А1349, 1241, де обговорила питання матеріального забезпечення, спрощення ведення бухгалтерського обліку у військових частинах, нарахування грошового забезпечення, порядку відкриття асигнувань та відповіла на поставлені запитання.