Коломийську філію ДП “Укрветсанзавод” хочуть віддати для приватизації

Коломийську філію ДП “Укрветсанзавод” хочуть віддати для приватизації

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Триває засідання комісії облради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Серед іншого депутати розглянули питання “Про звернення обласної ради щодо внесення Коломийської філії ДП “Укрветсанзавод” до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 році”, інформує Фіртка.

Don Yapon

Мова йде про звернення до Прем’єр-міністра України Володимири Гройсмана щодо питання переробки відходів тваринного походження. Питання для Прикарпаття надзвичайно актуальне, оскільки щороку в області відходів утворюється близько 5,5 тисяч тонн.

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Недотримання вимог щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження та трупами тварин призводить до забруднення навколишнього середовища (ґрунтів, води, повітря), поширення різноманітних інфекційних хвороб, погіршення екологічної ситуації загалом.

Якщо в 2013 році це питання вирішувалось за рахунок роботи Коломийського ветсанзаводу та ветсанзаводів сусідніх областей , то з 2014 року підприємство не працює, а сусідні – Тернопільський, Жовківський працюють з перебоями.

У 2013 році Коломийським ветсанзаводом з 88 переробними підприємствами області були укладені угоди на утилізацію, згідно з якими утилізовано більше 4,5 тис. тонн відходів тваринного походження, то в 2016 році укладено лише 28 угод.

Тож очевидно, що підприємства порушують санітарні вимоги, накопичують відходи, частково захоронюють їх у невстановлених для цього місцях.

За останні три роки кошти для реконструкції заводу в держбюджеті не передбачались. Відтак, у зверненні проситимуть, щоб Коломийську філію ДП “Укрветсанзавод” у самостійне підприємство з подальшим винесенням до переліку об’єктів держвласності, які підлягають приватизації у наступному 2017 році.

У зверненні також вказують, що це дасть змогу залучити інвесторів, які вже пропонують свої проекти щодо реконструкції заводу.

Раніше підприємство мало статут юридичної особи, проте зараз не має. Завод в області необхідний, оскільки у нас розвивається свинарство, птахівництво, і певний відсоток цих тварин необхідно утилізовувати.

Члени комісії вважають, що дане звернення необхідно підтримати, оскільки проблема актуальна.

“У нас в області невідомо якими методами захоронюється 5 тисяч тонн”, – відмітив заступник голови ОДА Сергій Басараб.

Крім того члени комісії запропонували розглянути термін приватизації на 10 років.

Відтак проголосували за винесення даного питання на сесію обласної ради.

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