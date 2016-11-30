Коломийський військовий оркестр виступив у Франківську. ФОТО

В останній осінній день у Франківську на площі Ринок виступив військовий оркестр 10 окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується в Коломиї.

Підрозділ створили лише в серпні цього року, тому концерт у нашому місті став для військових дебютним.

Оркестр приїхав з метою популяризації військової музики у цивільному житті та Збройних сил України зокрема.

“Два місяці з періоду існування оркестру ми провели в зоні АТО, де виконували військове завдання. У тих умовах музика відіграє надзвичайно важливу функцію, адже пітримує морально-психологічний стан бійців”, – зізнався начальник оркестру Віктор Сумрій.

Через погодні умови концерт тривав близько сорока хвилин. Військові виконали пісні як патріотичного характеру, так і відомі українські естрадні пісні, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галка.

“Музика в моєму житті – це все. Під час війни вона дуже заспокоює та піднімає бойовий дух. Все у цьому житті минає, а музика вічна”, – розповів головний старшина оркестру Сергій Николайко.

Всього у військовому оркестрі 14 музикантів.