Коломийський суд задовольнив позов ВІЛ-інфікованого прикарпатця, який хоче відібрати доньку у тещі

Коломийський міськрайонний суд задовольнив позов ВІЛ-інфікованого прикарпатця, який хоче відібрати свою рідну доньку від тещі.

Про свій страшний діагноз чоловік дізнався тільки тоді, коли чекав поповнення у сім’ї, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийського міськрайонного суду.

Згодом, коли дізнався, що стане батьком, молоде подружжя вирішило разом здати усі необхідні аналізи і були шоковані – обидвоє отримали ВІЛ-позитивний результат. Втім, лікарі запевнили, що за умови чіткого дотримання усіх вказівок і належної терапії, дитина народиться здоровою.

Так і сталося – у 2009 році народилася здорова дівчинка Софійка. Молоде подружжя жило у трикімнатній квартирі в Івано-Франківську, виховували і тішились донечкою.

Влітку 2014 року жінка перебувала на стаціонарному лікуванні та під час лікування її матері стало відомо про страшний діагноз дочки.

Судова метушня почалася після смерті дружини іванофранківця. Теща вирішила відсторонити батька від виховання дівчинки, тому що підозрює його в причетності до смерті своєї дочки. Крім цього, бабуся хвилюється, що він заразить внучку СНІДом. Жінка унеможливила спілкування зятя з внучкою, уклала угоду з адвокатом, щоб позбавити його батьківських прав.

Але незважаючи на бажання бабусі, Івано-Франківський міський суд відмовив у задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав ВІЛ-інфікованого іванофранківця.

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Після вищевказаних подій чоловік звернувся до суду з позовом до тещі про відібрання дитини, а вона в свою чергу подала зустрічний про визначення місця проживання малолітньої дитини з нею, оскільки зять є особою ВІЛ-інфікованою, наркозалежною та таким, що притягувався до кримінальної відповідальності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін та їх представників, взявши до уваги покази свідків, дослідивши докази, суд прийшов до висновку, що первісний позов чоловіка підлягає задоволенню, а в задоволенні зустрічного позову тещі слід відмовити. Тому, малолітню Софію 15 липня 2009 року народження вирішено відібрати у бабусі.

Головне, в цій справі не результати рішення, а щастя маленької Софійки.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку в 10-денний строк.