Коломийський суд оголосив конкурс на кращий твір

Коломийський міськрайонний суд оголошує конкурс дитячих творів “Яким я бачу суд по захисту прав дитини”, що проводиться за ініціативою суду в рамках Всеукраїнського тижня права та з нагоди Дня працівника суду.

У конкурсі можуть взяти участь учні 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Коломиї та району, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийського міськрайонного суду.

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Учні пишуть та надсилають власні творчі роботи до 13 грудня 2016 року за адресою: м. Коломия, проспект Грушевського, 29 (з відміткою на конверті – прес-службі суду).

Автори кращих робіт будуть запрошені на зустріч з колективом суду та відзначені подарунками.