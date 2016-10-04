Коломийський РЕМ – у п’ятірці кращих бригад “Прикарпаттяобленерго” 2016 року

30 вересня на навчально-тренувальному полігоні енергокомпанії у Лисці відбувся фінал фахових змагань “Кращий за професією” серед бригад виробничих дільниць електромереж філій ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та диспетчерів.

Традицію проведення таких змагань відновили у 2006 році. Щороку завдання для змагань змінюють і удосконалюють, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-центр ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

У фінальному етапі змагалися бригади Коломийського, Надвірнянського, Верховинського, Галицького та Яремчанського РЕМ. Фіналу передували 4 дні відбірних зональних змагань, у яких взяли участь бригади та диспетчери 17 філій компанії.

За словами членів журі та учасників, найскладнішим і найцікавішим було завдання зі звільнення потерпілого, що попав під напругу, адже воно вимагає злагодженої оперативної роботи, відмінної фізичної форми та досконалого знання правил роботи в електричних установках.



За сумарною кількістю балів перемогу здобули енергетики з Надвірнянського РЕМ, бригади з Галицького і Яремчанського РЕМ посіли ІІ і ІІІ місця відповідно. Кращим диспетчером став Василь Гуменяк, диспетчер Лисецького РЕМ, що виступав разом з бригадою Яремчанських енергетиків.

Такі професійні змагання сприяють вивченню передового досвіду колег та пропагують безпечні методи праці в електроустановках, – зазначає технічний директор ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Олег Сеник. – Це чудова нагода показати себе та продемонструвати свою фаховість, а ще гарна можливість поспілкуватися з колегами”.