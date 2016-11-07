Коломийський ліцей увійшов до топ-10 кращих прикарпатських шкіл, — ЗМІ

Які школи в Івано-Франківській області вважають найкращими? Щоб відповісти на це запитання, редакція Галицького кореспондента проаналізувала здобутки прикарпатських учнів на обласних олімпіадах, які є третім етапом всеукраїнських олімпіад, за 2015-2016 навчальний рік. Після перемоги в області учні можуть позмагатись у знаннях на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

1. Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка

39 учнів цього навчального закладу ставали призерами обласних олімпіадах.

Директор гімназії Оксана Табачук каже, що багато їхніх учнів бажають взяти участь в олімпіадах. Наприклад, у другому (міському) етапі всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 158 гімназистів. А на обласному етапі змагалися 55 гімназистів, 39 з яких і посіли призові місця.

Зазвичай калуські гімназисти перемагають в олімпіадах з географії, фізики, правознавства, англійської та польської мов. Високий рівень підготовки учні здобувають першочергово на уроках та під час шкільних факультативів, а не у репетиторів, переконана директор. З дітьми працюють однаковою мірою як молоді фахівці, так і досвідчені вчителі. “Багато випускників гімназії уже самі стали педагогами”, – зазначає Оксана Табачук.

За свої здобутки на олімпіадах і конкурсах троє гімназистів отримують стипендію від глави держави.

“Жодного дня без творчої праці!” – це гімназійне гасло, яким послуговуються як учні, так і педагоги”, – підсумовує директор.

Івано-Франківський обласний фізико-технічний ліцей-інтернат

Його учні здобули 38 перемог в олімпіадах на рівні області.

“Це далеко не найкращий наш показник, скоріше навпаки. Нашим власним і обласним рекордом є 63 переможці обласних предметних олімпіад на рік”, – розповідає директор ліцею Мирослав Янишівський.

Перемоги стосуються здебільшого предметів, які є профільними у навчальному закладі, – математики, фізики, інформатики.

“Педагогічному колективу вдалося створити у ліцеї атмосферу змагальності. Про це свідчить масовий характер участі ліцеїстів в олімпіадах. Зокрема, у минулому навчальному році у першому (шкільному) етапі олімпіад взяли участь 385 учнів”, – додає директор. На міських олімпіадах позмагалися 263 ліцеїсти, а на обласних – 76.

На запитання про те, у чому секрет успіху – в учнях чи у вчителях, він відповідає: “Це питання майже риторичне. Відповідь на нього є вже у самому питанні – секрет наших успіхів і в учнях, і в учителях. У нашому краї дуже багато обдарованої молоді. Проте, як відомо, посередність не може виховати особистість”.

Мирослав Янишівський зазначає, що перемоги на предметних олімпіадах, починаючи з обласного рівня, не можуть бути виключно за рахунок знань, отриманих на уроках. “Необхідна додаткова самостійна праця учня, а також додаткова праця з учителем, але це зовсім не репетиторство. Це скоріше «наукове консультування”, – каже він.

Долинський природничо-математичний ліцей

Має 37 переможців на обласних олімпіадах.

На олімпіадах же районного рівня взяло участь 162 учні ліцею, 108 з яких стали переможцями.

“Найбільш високі результати ліцеїсти показують щорічно з профільних предметів: математики, фізики, інформатики, хімії, біології”, – розповідає заступник директора ліцею з науково-методичної роботи Ліна Коваль.

Після перемог на обласних олімпіадах п’ятеро ліцеїстів змагалися на всеукраїнському рівні, і четверо з них зайняли призові місця.

Таких високих результатів, за словами Ліни Коваль, учні досягають завдяки спецкурсам, індивідуальним та дистанційним заняттям, самостійній роботі.

Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей з сільської місцевості

У 2015-2016 навчальному році учні ліцею здобули 36 перемог на обласному рівні всеукраїнських олімпіадах.

Заступник директора ліцею Андрій Лемко повідомив, що здебільшого це перемоги з суспільно-гуманітарних предметів, як-от історія, правознавство, українська мова та література.

Охочих позмагатися в олімпіадах серед ліцеїстів багато. На першому етапі у навчальному закладі змагаються щороку близько 600 учнів.

“Хоч учнів у закладі біля 400, багато з них змагаються у декількох дисциплінах, а звідси і такі показники, – пояснює педагог. – У свою чергу, близько 300 ліцеїстів змагаються на олімпіадах міського рівня, більше 80 – в олімпіадах обласного рівня. З них 36 здобули призові місця”.

Секрет успіху, за словами Андрія Лемка, в зацікавлених учнях та “потужних” вчителях. Велика кількість перемог здобута ліцеїстами, яких готують все ж не молоді фахівці, а досвідчені вчителі. “Досвід відіграє важливу роль”, – наголошує він.

У ліцеї стимулюють учнів до перемог мандрівками Україною та заходами, на які запрошують відомих прикарпатців. Нагороджують і батьків за те, що вони мають таких обдарованих дітей. Пишаються і талановитими вчителями, і учнями-переможцями всеукраїнських конкурсів та учнями, які отримують президентську стипендію.

Надвірнянський ліцей

В його активі 34 перемоги на обласних олімпіадах та понад 90 перемог на міському рівні. На олімпіади у самому ліцеї приходить більше 80% учнів.

Директор ліцею Антон Ревтюк розповідає, що учні здебільшого перемагають в олімпіадах з фізики, математики, економіки. Адже у закладу фізико-математичний напрям.

До олімпіад готують учнів переважно старші, а відтак і більш досвідчені вчителі. “Підготовка до олімпіади – це нестандартне навчання, адже це не урок”, – зазначає директор.

Окрім обдарованих учнів, ліцей пишається не менш обдарованими випускниками. Одним із таких є відомий IT-підприємець Олександр Косован, який подарував школі сучасний комп’ютерний клас.

Також навчальний заклад пишається своїм вихованцем – міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим. Директор зазначає, що більше 30 кандидатів наук свого часу навчались у ліцеї. Багато з них зараз викладають, працюють за кордоном.

Українська гімназія №1, м. Івано-Франківськ

З 36 гімназистів, які брали участь в обласних олімпіадах, 32 стали призерами з української мови, математики та історії.

Педагог Богдан Грушевський розповів, що у міських олімпіадах минулого року змагалося понад 220 учнів гімназії, 170 з яких стали призерами. А в минулі роки вихованці гімназії навіть ставали переможцями міжнародних олімпіад з біології, астрономії і екології.

На запитання про те, чи секрет успіху в учнях, чи у вчителях, педагог переконує: “Немає успіху у вчителя, якщо в нього немає учня, і навпаки – немає успіху в учня без доброго вчителя”. Вчителі гімназії часто ініціюють додаткові позакласні уроки і працюють з власної ініціативи.

Крім здобутків на олімпіадах, ліцей також пишається ученицею Іриною Репетило, яка три роки поспіль очолює всеукраїнський рейтинг учнів та за один навчальний рік стала призеркою двох міжнародних олімпіад.

За результатами ЗНО Українська гімназія №1 займає друге місце в Україні, а за результатами ЗНО з української мови два роки поспіль очолює всеукраїнський рейтинг.

Серед відомих випускників ліцею є Петро Шкутяк – екс-очільник Долинської РДА, учасник АТО, а сьогодні – інспектор управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.

Івано-Франківська спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням німецької мови

Учні школи отримали 25 перемог на обласних олімпіадах за попередній навчальний рік.

Директор школи Ярослав Олексин розповідає, що успіхи стосуються профільної німецької мови, адже, на його переконання, конкурентів в області серед навчальних закладів у школи немає. Водночас значні успіхи є і з інших предметів: хімії, української мови, інформатики, англійської.

Торік 177 учнів змагалися на міських олімпіадах і 125 з них стали призерами. Ще двоє переможців було на всеукраїнському рівні. А загалом, щорічно беруть участь в олімпіадах усіх рівнів понад 350 учнів, тобто більше 40% школи.

На думку директора, секрет їхнього успіху полягає у тісній співпраці учнів і вчителів під час занять. “Вчителі, не побоюсь такого слова, егоїсти, – жартує директор. – Кожен вчитель хоче зацікавити мудру та світлу дитину саме своїм предметом, адже багато учнів виступають на олімпіадах з декількох дисциплін”.

Здебільшого підготовкою до олімпіад займаються більш досвідчені вчителі. Натомість молоді фахівці впроваджують сучасні методи викладання, якими можна зацікавити прогресивних підлітків.

Школа є рекордсменом за кількістю стипендіатів міської ради – два з десяти. Є також учні, які отримують президентські стипендії. На шкільній спартакіаді міста вихованці закладу впродовж 10 років здобувають перше місце. Школа співпрацює з ліцеями і гімназіями Німеччини, Польщі, США.

Свого часу тут навчались відомі літератори, представники так званого “станіславського феномена” Юрій Андрухович і Тарас Прохасько. А багато років тому, після відкриття школи, у ній викладав син Івана Франка Тарас і навчався внук Каменяра Роланд.

Івано-Франківська спеціалізована школа №11 з поглибленим вивченням англійської мови

Минулого навчального року її учні здобули 18 перемог на обласному рівні всеукраїнських олімпіад.

Директор школи Наталія Романишин розповідає, що перемоги здебільшого здобуті на олімпіадах з французької мови, географії, української мови, математики та англійської.

“Це шалена праця вчителів і учнів, та водночас це успіх і тих, і інших. Адже результат учня без вчителя був би нульовим, і навпаки, – каже директор. – Перемоги на олімпіадах – це робота не одного дня, а цілого року. А підготовка до них вимагає вийти далеко за межі навчальної програми. Ми дуже дорожимо нашими перемогами і здобутками”.

Кожен вчитель додатково працює з обдарованими дітьми. «Це процес, поставлений на лещата. Так має бути. Цього вимагає сьогоднішній час. Інакше ми не досягнемо ніякого результату», – вважає очільниця школи.

“Пишаюсь всіма своїми учнями, адже кожен з них – особистість”, – каже Наталія Романишин.

Рогатинська гімназія імені Володимира Великого

Має 17 переможців обласних олімпіадах за попередній рік.

Директор гімназії Ігор Доронюк поінформував, що здебільшого перемоги були здобуті з таких дисциплін: правознавство, географія, хімія, біологія, українська мова. Ще 30 гімназистів стали переможцями міських олімпіадах.



Педагогічний колектив гімназії, за словами директора, ще доволі молодий. “Феномен гімназії полягає у створенні такої атмосфери, яка спрямована на виявлення найбільш обдарованих учнів та роботу з ними. У гімназії всі діти обдаровані, тому завдання вчителя полягає виявити в учня нахил саме до “його” предмета”, – розповідає керівник.

Варто додати, що у 2015 р. Рогатинська гімназія зайняла 78-ме місце у всеукраїнському рейтингу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, увійшовши до сотні найкращих навчальних закладів України.

Коломийський НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей»

Цей заклад може похвалитися 14 переможцями обласних олімпіадах.

Керівник навчально-виховного комплексу Ганна Пасічна також розповіла, що на міському рівні переможців олімпіад у них було 50, а на всеукраїнському – троє. Призові місця учні здобували з біології, хімії, математики та правознавства, адже в ліцеї поглиблено вивчають саме ці предмети.

Секрет успіху – у спільній праці учнів і вчителів. “Щаслива та дитина, яка має професійного вчителя”, – вважає педагог.

“Ми не женемося за призовими місцями. Ми просто ґрунтовно і глибоко викладаємо предмети. У школі діє студія для роботи з обдарованими дітьми. Для них є безліч спецкурсів і факультативів”, – наголошує директор.

Тісною, за її словами, є співпраця ліцею з вишами. Ліцеїсти пишуть наукові роботи, відвідують лабораторії. З дітьми часто безоплатно працюють вчителі у позаурочний час.

Учнів стимулюють занесенням до Книги шани школи та поїздками до Польщі і Німеччини, зі школами яких співпрацює ліцей. Також учні щорічно отримують відзнаки за аналогією з премією Декарта. У школі діє учнівський парламент, який є правою рукою директора.

До відбору вчителів тут ставляться надзвичайно відповідально. “Ми випереджаємо закон про освіту – приймаємо педагогів на конкурсній основі і підписуємо з ними строкову угоду”, – додає пані Ганна.

Як результат, від викладачів вишів керівництво НВК постійно отримує подяку за дітей. “Вони у нас – не як фарширована риба, яка не може плавати у воді. Це конкурентоспроможні діти – вони лідери в усьому, – акцентує директор і додає: – Вчимося не для школи, а для життя!”

Ольга НИЧАЙ