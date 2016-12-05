Коломийський дитячий будинок-інтернат відмовився від доброчинної допомоги

Коломийський дитбудинок відмовився від благодійної допомоги – щотижневих занять практичного психолога з вихованками сиротинця, які оплачувалися за благодійні кошти.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Українська благодійницька мережа, інформує Дзеркало Коломиї.

“1 грудня Українська благодійницька мережа отримала від Коломийського дитячого будинку-інтернату повідомлення про розірвання договору про співпрацю (сканкопію долучаємо). Жодних причин припинення співпраці у повідомленні будинку-інтернату не наведено. До цього (у цьому році – з березня) на підставі цього договору Українська благодійницька мережа забезпечувала проведення щочетверга заняття з практичним психологом для дівчат, які мешкають в інтернаті. Робота психолога 100% оплачувалася за рахунок благодійних коштів. Державними нормами, якими встановлено вимоги до штатів будинків-інтернатів, посада психолога для таких закладах передбачена як обов’язкова (наказ Мінсоцполітики України від 01.10.2008 № 411), однак через брак бюджетного фінансування (можливо й зі інших причин) місцева влада не змогла забезпечити роботу психолога у цьому інтернатному закладі.

Дуже прикро, коли благодійники роблять для дітей в інтернатах те, що повинна та не спроможна зробити держава, але адміністрація інтернату від такої допомоги відмовляється.

Фото до цього допису – із занять практичного психолога з вихованками дитбудинку”, – йдеться у повідомленні.