Коломийський будинок-інтернат закритий для громади, — висновок Уповноваженого з прав людини в області

Коломийський будинок-інтернат закритий для громади, — висновок Уповноваженого з прав людини в...

Такого висновку дійшли учасники моніторингової групи за участю Представника Уповноваженого в Івано-Франківській області та громадського монітора, які здійснили візит без попередження до Коломийського дитячого будинку-інтернату.

Основною перепоною у проведенні моніторингу була “закритість” установи, куди потрапити можливо лише з дозволу керівництва, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Монітори засвідчили, що приміщень в інтернаті, де проживають 54 особи, недостатньо: на одну дитину припадає житлової площі від 4 до 5 м2. На всіх вихованок є лише одна ванна кімната з душем та ванною.

У всіх приміщеннях будинку-інтернату чисто. Дівчата одягнуті охайно, по-домашньому. Деякі діти під наглядом вихователя вчились вишивати, інші – складали пазли.

В інтернаті існує проблема медичної допомоги дітям: немає жодного лікаря, який би працював на постійній основі, фактично працюють тільки 2 лікарі-сумісники. Крім того, відсутня співпраця з волонтерами та громадськими організаціями для надання якісних реабілітаційних послуг та урізноманітнення дозвільних заходів протягом дня.

В установі не забезпечено доступ до інформації про права людини, відсутні адреси та номери телефонів органів державної влади для звернень підопічних та їх родичів, книги та скриньки скарг і пропозицій.

У Коломийському ДБІ, як і в інших дитячих будинках-інтернатах Івано-Франківщини – Снятинському та Залучанському – виявлено проблему накопичення на особистих рахунках вихованців та недієздатних підопічних коштів в сумі 2 млн 322 тис. грн, що є наслідком відсутності порядку використання особистих соціальних коштів вихованців та страху перед перевірками.

За результатами візиту підготовлено акти реагування Уповноваженого з прав людини до Мінсоцполітики та керівництва облдержадміністрації.

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