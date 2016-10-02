Коломийській 10-ій гірсько-штурмовій бригаді виповнився рік. ВІДЕО

10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді, яка базується в Коломиї, виповнився рік з часу створення.

Кістяк наймолодшого підрозділу ЗСУ становлять легендарні батальйони “Айдар” та “Донбас-Україна”, а також 8-ий гірсько-штурмовий батальйон.

Відео до річниці стоворення бригади опублікувало Військове телебачення України.

На початковому етапі було створено 10-й гірсько-піхотний полк що базувався в Чернівцях, проте 21 вересня 2015 року на прес-конференції в Івано-Франківську військові оголосили, що Міністром оборони України прийнято рішення: сформувати нову гірську штурмову бригаду під номером 10. Місцем для дислокації обрано стару військову базу в місті Коломиї. Командиром бригади став Герой України підполковник Василь Зубанич, який вже командував 15-м батальйоном 128-ї гірсько-піхотної бригади та власне 10-м гірсько-піхотним полком.

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У Коломиї урочисто відкрили штаб 10 гірсько-штурмової бригади і освятили бойовий прапор. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Командир 10 бригади з Коломиї Василь Зубанич потрапив на сторінки американського видання.