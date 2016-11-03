Коломийські рятувальники розповіли школярам, як поводитися в екстремальних ситуаціях

На Прикарпатті триває громадська акція “Запобігти. Врятувати. Допомогти”, яка має на меті ознайомити мешканців краю з діяльністю пожежно-рятувальної служби та донести основні правила безпеки життєдіяльності.

Особливо важливу роль така інформаційна діяльність відіграє для підростаючого покоління, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Днями такі заходи відбулися на базі Спаського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” ім. І.Франка. Організували та провели їх коломийські рятувальники. Дітям розповіли, наскільки важливим для безпечного життя є дотримання відповідних правил поведінки та до яких жахливих наслідків призводить нехтування ними, навівши конкретні факти пожеж, які доводилося ліквідовувати рятувальникам.

Дуже важливо інформувати молоде покоління про те, як запобігти виникненню біди та як поводитися в екстремальних ситуаціях. З цією метою дітям було показано пожежно-рятувальну техніку, обладнання, продемонстровано готовність особового складу до виконання дій за призначенням, гасіння умовної пожежі, надання першої допомоги потерпілому.

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З тим, що такі акції необхідні і їх потрібно якнайчастіше проводити, погоджуються і працівники пожежно-рятувальної служби, і діти. Адже такі заходи є водночас і розважальними, і пізнавальними і, безумовно, надовго залишаються у дитячій пам’яті, що в подальшому стане гарантом їх безпечного життя.