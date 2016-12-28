Коломийські поліцейські виявили зрубані ялинки без документів

З наближенням Різдвяно-новорічних свят зростає турбота за збереження лісових красунь – ялинок. Адже кожного року в цей час спостерігаються непоодинокі факти їх самовільних порубок.

Коломийський відділ поліції спільно з ДП “Коломийський лісгосп” провели низку заходів з метою запобігання вирубуванню хвойних насаджень в лісах, посилення контролю за заготівлею та реалізацією новорічних ялинок.

Про це у соцмережі повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, пише Дзеркало Коломиї.

26 грудня до відділу надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Коломийського району, в господарському приміщенні, зберігаються ялинки. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події виявлено та вилучено 10 ялинок без будь-яких документів.

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Коломийський відділ поліції просить мешканців Коломийщини повідомляти про факти незаконної вирубки новорічних ялинок, а також закликає усіх дотримуватись природоохоронного законодавства, адже за його порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством України.

А для тих, хто все ж таки вирішив збагатитися незаконним промислом, за нелегальну заготівлю і продаж новорічних ялинок, слідує покарання, передбачене ст. 246 КК України (Незаконна порубка лісу), яке карається штрафом від 850 до 1700 грн. або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.