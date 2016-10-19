Коломийські перевізники готують страйк

У Коломиї можливий новий страйк. Після лікарів та тренерів ДЮСШ до такого крайнього засобу погрожують вдатися і місцеві перевізники.

Причина у тому, що ні державна, ані місцева влада не заклала у бюджет жодної копійки на компенсацію перевезень пільгових категорій населення.

З цього приводу Асоціація автомобільних перевізників Коломиї звернулась до міської влади з відкритим листом. У ньому перевізники звинувачують міську владу у констатуванні відомого факту, що грошей нема, однак не пропонують жодних дій, як цю проблему вирішити.

В українському законодавстві чітко визначено – сказано у відкритому листі – що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам компенсацію за перевезення пільговиків. А оскільки грошей на компенсації у бюджеті не закладено, то влада таким чином залишила вирішувати болюче питання на плечі самих перевізників та пасажирів.

Далі у листі перевізники пояснюють свої вимоги не бажанням надприбутків, а звичайними економічними причинами. Усі перевізники мають свої сім’ї, йдеться у зверненні, – у різний час вони взяли кредити, які сплачують дотепер. Для забезпечення нормальної роботи автобусів на маршрутах необхідне придбання пального, запасних частин, проведення технічного огляду, своєчасна виплата заробітньої плати своїм працівникам, – йдеться у відкритому листі.

Бездіяльність влади призвела до встановлення протистояння між перевізниками та пасажирами-пільговиками, оскільки перші не в змозі через подорожчання пального і запчастин забезпечити регулярну роботу автобусів та вимушені вимагати від пільговиків оплачувати проїзд, а другі – не отримали від держави та органу місцевого самоврядування можливості безкоштовного проїзду, – сказано у документі.

Роман Гарат, один із підписантів відкритого листа, зауважує, що перевізники на боці пільговиків, однак так далі працювати не можна. За його словами, перевізники ставлять перед міською владою дві вимоги.

“Перше – це провести роз’яснювальну роботу серед коломиян щодо ситуації, що склалася. Пояснити її причини та взяти участь у вирішенні напруженості, яка виникла між підприємцями і пасажирами. Друга вимога, – каже пан Роман, – у тому, що якщо в контексті децентралізації питання перевезень покладено на місцеве самоврядування, то нехай міська влада не самоусувається від його вирішення”.

Заступник міського голови Сергій Коцюр зазначає, що тут не все залежить від міської ради. “Про те, що у державному бюджеті не закладено кошти на відшкодування пільгових перевезень, місто дізналося вже на початку 2016 року, – каже пан Сергій, – тобто в той час, коли змінювати міський бюджет вже було пізно. Однак при розробці бюджету на 2017 рік, за словами заступника міського голови, влада візьме це до уваги і будуть розроблятися рішення, які задовольнили би і перевізників, і пільговиків”.

Підприємці чекають такого кроку від влади і обіцяють, якщо все так і залишиться на словах, вийти на двогодинний попереджувальний страйк.

Віктор ФІТЬО