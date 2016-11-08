Коломийські медики шукають кошти на необхідне обладнання для поліклініки

У Коломийській поліклініці киплять ремонтні роботи. Більшу частину планують завершити до кінця року.
Наразі ж медики шукають кошти на необхідне обладнання. До слова, поліклініку почали зводити ще 15 років тому, проте в складні часи будівництво то заморожувалось, то потім продовжувалось, йдеться в сюжеті телеканалу “РАІ“, передає “Дзеркало Коломиї“.
Аби подивитись, як проходять ремонтні роботи у поліклініці, туди завітали представники влади різних рівнів.
Як розповідала раніше в інтерв’ю “Дзеркалу Коломиї” головна лікарка Коломийської ЦРЛ Ірина Садов’як, у поліклініці важливо мати апарат МРТ – це дуже дороговартісний, але вкрай необхідний прилад. Його вартість складає 30 мільйонів гривень, рентген-апарат коштує приблизно 6 мільйонів, а їх до нової поліклініки потрібно аж два.Крім вже вказаних, потрібно чимало різних приладів та обладнання для ефективного проведення діагностики та лікування.