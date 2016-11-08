Коломийські медики шукають кошти на необхідне обладнання для поліклініки

У Коломийській поліклініці киплять ремонтні роботи. Більшу частину планують завершити до кінця року.

Наразі ж медики шукають кошти на необхідне обладнання. До слова, поліклініку почали зводити ще 15 років тому, проте в складні часи будівництво то заморожувалось, то потім продовжувалось, йдеться в сюжеті телеканалу “РАІ“, передає “Дзеркало Коломиї“.

Аби подивитись, як проходять ремонтні роботи у поліклініці, туди завітали представники влади різних рівнів.