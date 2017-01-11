Коломийські комунальники нарікають на роботу фірми “АВЕ”. ВІДЕО

Підкласти сміття… сусідам. Коломийські комунальники вважають, що вивозять сміття з будинків, які мала б обслуговувати приватна фірма “АВЕ”.

Нагадаємо, кілька років тому саме це підприємство виграло конкурс і отримало право вивозити сміття мешканців Коломиї та району. Тепер багатоквартирні будинки, які створюють ОСББ, повинні укладати угоду саме з фірмою “АВЕ”, повідомляє НТК.

Однак люди не поспішають цього робити, – кажуть працівники КП “Житлоінфоцентр”, а своє сміття викидають до баків сусідів. Фірма “АВЕ” пояснює: комунальне підприємство здійснює діяльність щодо вивезення сміття незаконно.

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