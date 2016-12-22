Коломийські “Карпати” перемогли у турнірі пам’яті Василя Огаля на Тернопільщині

21 грудня у СК “Політехнік” відбувся перший турнір друзів, пам’яті колишнього футболіста тернопільської “Ниви” Василя Огаля.

Учасниками турніру стали 6 команд з Тернополя, Коломиї та Львова. Переможцем турніру стала команда “Карпати” Коломия, яка отримала перехідний Кубок друзів Василя Огаля, передає “Дзеркало Коломиї“.

Нагороджував переможців голова ТОФФ Мариновський В. М., який висловив сподівання, що даний турнір стане традиційним і буде проводитись щороку у пам’ять про Василя Огаля.

Василь Огаль у своїй кар’єрі встиг пограти у чималій кількості команд. Зокрема виступав за Гарай (Жовква), Рава (Рава-Руська), Галичина (Львів), Нива (Тернопіль), Агро-Збруч (Підволочиськ), Карпати (Коломия). Передчасно пішов із життя у серпні 2015-го року після важкої недуги.

Друзі Василя виразили співчуття дружині та маленькому сину, які були присутні на турнірі і прийняли участь у нагородженні!

Після закінчення турніру команди організовано поїхали на кладовище і поклали квіти на могилі Василя Огаля.