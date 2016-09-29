Коломийська прокуратура скасовує незаконну оренду понад 290 га землі

Коломийська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву в інтересах держави до одного з приватних акціонерних товариств про визнання недійсними договорів та повернення до фонду земель державної власності земельної ділянки площею 296 га вартістю 20 млн 96 тис. грн.

Установлено, що вказаною ділянкою незаконно розпорядився Снятинський коледж Подільського аграрно-технічного університету. Так, навчальний заклад уклав із суб’єктом господарювання договір підряду на переробку давальницької сировини та договір на надання агротехнічних послуг, пише КУРС з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Однак, як з’ясувала прокуратура, ці договори укладені з метою приховання оренди ділянки, а також без погодження Міністерства освіти і науки України, до компетенції якого відноситься розпорядження цією землею.

У позовній заяві прокуратура вимагає через суд визнати недійсними договори та повернути ділянку до фонду земель державної власності.

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