Коломийська прокуратура повертає державі землі на 19 млн гривень

Коломийська місцева прокуратура пред’явила до суду позовну заяву в інтересах держави про повернення земельних ділянок загальною площею 44,4 га, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

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Як з’ясувала прокуратура, зазначені ділянки передали в оренду для ведення фермерського господарства на підставі незаконних наказів управління Держземагентства в Івано-Франківській області.

Щоб повернути землю, прокуратура вимагає через суд визнати недійсними зазначені накази та договори оренди, а також зобов’язати орендаря звільнити земельні ділянки вартістю 19 млн грн.