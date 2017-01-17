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Коломийська прокуратура повертає державі землі на 19 млн гривень

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Прокуратура повертає державі 44 га землі вартістю 19 млн грн.

Коломийська місцева прокуратура пред’явила до суду позовну заяву в інтересах держави  про повернення  земельних  ділянок  загальною  площею  44,4 га, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

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Don Yapon

Як з’ясувала прокуратура, зазначені ділянки передали в оренду для  ведення  фермерського господарства на  підставі  незаконних  наказів  управління  Держземагентства в  Івано-Франківській  області.

Щоб повернути землю, прокуратура вимагає через суд визнати недійсними зазначені накази та договори  оренди, а також зобов’язати орендаря звільнити  земельні  ділянки вартістю 19 млн грн.

 

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