Коломийщина колядує та щедрує. РЕПОРТАЖ

Наскільки погода на Різдво видалася лютою – з морозом і вітрюганами, настільки свято Василя – погідним і лагідним.

Сьогодні біля міської ялинки відбувався фестиваль вертепів.

На площі перед ратушею голці ніде було впасти. Довкола лунали колядки, яскраво виряджені учасники “Маланки” зачіпали перехожих, бубни й акордеони піднімали настрій, пише “Дзеркало Коломиї”.

Дванадцять гуртів з Коломийщини та ще декілька з сусідніх районів намагалися стати фаворитами публіки.

Вертепники з Великого Ключева розпочали дійство.

Розігрувалися всім відомі сценки тисячолітньої давності: народження Спасителя, тріє царі – по один бік; по другий бік – різне уособлення зла.

Керівник вертепного гурту Андріан Ужитчак розповів нам про свою святочну компанію.

Вертепна традиція продовжується у селі з незапам’ятних часів.

У Великому Ключеві чотири присілки, і кожний має свій вертеп.

Таке дійство, як нині, відбувається майже без змін останніх 30 років.

Участь, як водиться, беруть парубки, переважно шкільного віку.

Зо два місяці проводилися репетиції. І як лиш люди почали сідати до Святої вечері вертепники пішли з колядою від хати до хати. Так само на другий і на третій день. Перш, аніж зайти до чужої хати, колядники обов’язково запитують дозволу.

“Бо ж люди є всілякі”, – пояснює Андріан.

У такому складі, як нині, вертепники колядують уже три роки. Цей рік видався “найурожайнішим”, бо зібрали найбільшу суму грошей, частину з яких віддали на церкву, частину- в дитячі будинки, частину, звісно, залишили собі “за труд”.

Вже починало вечоріти, як біля ялинки ще славили Христа й віншували публіку частям-здоров’ям. Настав старий-новий рік. Пора по домівках.

Колядники так і співали: “Новий рік на порозі, а ми ще в дорозі”.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК