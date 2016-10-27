До Коломиї прибув волонтерський “потяг єднання”. ФОТО+ВІДЕО

У рамках всеукраїнської акції до Коломиї прибув волонтерський “потяг єднання”. Пасажири потягу – це 170 митців, волонтерів, громадських діячів зі східних областей, які мандрують Україною, щоб розвіяти міф про істотні відмінності між Сходом та Заходом.

Зустріч гостей відбулася на залізничному вокзалі, і як годиться, з хлібом-сіллю. Учасники акції єднання кажуть, що у кожному місті Західної України їх приймають по-особливому, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Потяг відправився в подорож 20 жовтня з Києва, кінцева його зупинка відбудеться 6 листопада. Це третій за рахунком “потяг єднання” в Україні.

Він везе жителів Сходу територією західних областей для спілкування з місцевими жителями. На думку організаторів, ні інтернет, ні телефон не замінять живого спілкування.

На згадку про свій візит до Коломиї гості подарували книжки про міста зі Сходу і писанку, яку розмістять у Музеї писанкового розпису.

Далі маршрут потяга пролягатиме через Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Мукачево, Луцьк та Рівне.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК