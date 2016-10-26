До Коломиї прибуде “потяг єднання” зі 170 художниками і волонтерами зі Сходу

У четвер до Коломиї прибуде волонтерський потяг. 170 представників зі східних областей мандрують Україною, щоб розвіяти міф про істотні відмінності між Сходом та Заходом України.

Потяг відправився в подорож 20 жовтня з Центрального залізничного вокзалу Києва. Це третій за рахунком “потяг єднання” в Україні.

Він везе жителів східної України на західні землі держави для спілкування з місцевими жителями. На думку організаторів, ні інтернет, ні телефон не замінять живого спілкування.

Ідея “потяга єднання” пішла від Президента України і волонтерів.

Пасажири потяга – художники, волонтери, громадські діячі – проведуть концерти, лекції та майстер-класи у навчальних закладах і Будинках культури тих міст, які траплятимуться дорогою.

Маршрут потяга пролягатиме через Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Мукачево, Луцьк і Рівне.

Сам потяг складається із шести вагонів-купе, вагона-ресторану та вагона для багажу.

Прибуття потяга до Коломиї у четвер, 27 жовтня, о 10 годині.