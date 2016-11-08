Коломиянка Юлія Курліщук подарувала співачці Руслані власноруч вишиту сукню. ФОТО

Юлія Курліщук з Коломиї, яка зараз мешкає у Франції, пошила для Руслани вишите плаття.

Коломиянка подарувала вбрання співачці після концерту, що відбувся в Парижі.

Руслана із задоволенням прийняла подарунок, зазначивши, що такої краси досі не бачила, передає “Дзеркало Коломиї“.

У травні Юлія Курліщук організувала дефіле вишиванок біля Ейфелевої вежі та як подарунок вишила сорочку українському телеведучому Олександру Педану.

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