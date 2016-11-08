Коломиянка Юлія Курліщук подарувала співачці Руслані власноруч вишиту сукню. ФОТО

Коломиянка Юлія Курліщук подарувала співачці Руслані власноруч вишиту сукню. ФОТО

0
Поділитися

Юлія Курліщук з Коломиї, яка зараз мешкає у Франції, пошила для Руслани вишите плаття.

Коломиянка подарувала вбрання співачці після концерту, що відбувся в Парижі.

Don Yapon

Руслана із задоволенням прийняла подарунок, зазначивши, що такої краси досі не бачила, передає “Дзеркало Коломиї“.

У травні Юлія Курліщук організувала дефіле вишиванок біля Ейфелевої вежі та як подарунок вишила сорочку українському телеведучому Олександру Педану.

14962483_1111410125622106_1022329479_n

15033670_1111410118955440_387553627_n

14958531_1111410128955439_1061927458_n

Читайте також: Коломиянка Юлія Курліщук: “В магазинах Парижу серед світових брендів можна знайти й українську вишиванку”

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів