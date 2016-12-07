Коломиянка Вероніка Івасюк виборола золоту медаль в Ізраїлі та стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

У м. Ейлад (Ізраїль) чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років стала коломиянка, учасниця ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року, майстер спорту України міжнародного класу Вероніка Івасюк.

У ваговій категорії 58 кг. спортсменка здобула золоту медаль у ривку, в поштовху – бронзову медаль. У сумі двоборства виборола золото, посівши перше місце з результатом 201 кг, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Шаблю.

Управління спорту обласної державної адміністрації вітає спортсменку з вагомим досягненням на змаганнях такого рівня і бажає їй міцного здоров’я та в майбутньому підкорення нових спортивних висот задля утвердження нашої держави на міжнародній арені.

Читайте також: Вероніка Івасюк з Коломиї: “Хвилювання переповнювали, на Олімпіаді зібралися найсильніші важкоатлети планети”