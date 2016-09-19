Коломиянка стала на коліна перед депутатами, щоб виділили їй земельну ділянку. ФОТО

На 12 сесії Коломийської міськради розглядали земельне питання, що стосується ділянки по вулиці Мазепи.

Депутати не надали дозвіл Дарії Трачук на розроблення проекту землеустрою по вул. Мазепи, 239 а.

Після голосування депутат Володимир Андрейченко запропонував надати пані Дарії слово.

Дарія Трачук розпочала свій виступ зі слів: “Пане голово, ви пообіцяли мені земельну ділянку”.

Під час виступу коломиянки у залі кілька разів лунав сміх.

“Шановні депутати, чому ви не підтримали це питання? Ділянка вкрадена 20-річним юнаком, – звернулася вона. – Це не смішно, панове депутати. Мене обкрадають. Я залишаюся без клаптика городу. А я – пенсіонерка. Тривала судова тяганина. Я дуже вас прошу – поверніть мені ділянку. Ця земля годувала п’ятьох дітей. Вивчіть мої документи, подивіться, що в них”.

Під час емоційного виступу жінка стала на коліна перед депутатами і почала хреститися.

“Я стою перед вами на колінах. Прошу поверніть мені мою ділянку. Це тягнеться від 2009 року”.

Після виступу коломиянки декілька депутатів запропонували міському голові поставити питання на переголосування.

Як зазначив начальник земельного відділу Богдан Мондрик, рішення про цю земельну ділянку пройшло погодження і зауваження до нього не має.

“Всі документи погодили без зауважень. Спеціалісти теж підписали рішення без жодних зауважень, – наголосив Богдан Мондрик. – Там є старий конфлікт. Цю землю колись було надано зовсім іншій людині, потім рішенням суду було відмінено. Зараз це вільна земельна ділянка. І ця жінка має на неї інвентарну справу і просить їй надати землю у власність”.

“А я знаю іншу сторону, – сказав депутат Олег Романюк (“Солідарність”). – Ця жінка домовилася зі своїм сусідом про обмін ділянками.

Так, згідно юридичної точки, то всі права на стороні цієї жінки, але є ще моральна сторона. Давайте викличемо дві сторони конфлікту і розберемося, хто правий”.

За пропозицією міського голови, депутати одноголосно відправили питання на доопрацювання.

Нагадаємо, у січні депутати надали у власність секретаря міськради Любомира Жупанського землю по вул. Моцарта. Питання було конфліктне й тягнулося ще від 2003 року. Коломиянка Ганна Негрич звинувачувала секретаря у захопленні землі. Але депутати надали землю у власність, аргументуючи це тим, що в Л. Жупанського є всі необхідні документи. На землі, що йому надали у власність, знаходився будинок, який пані Негрич збудувала власними силами, але кошти за нього їй так ніхто і не запропонував повернути.

А вже у серпні депутати надали дозвіл Л. Жупанському на будівництво багатоповерхівки на землі по вул. Моцарта.

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