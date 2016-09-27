Коломиянин здав у поліцію знайдену на вулиці гранату

Небезпечну знахідку мешканець Коломиї знайшов ще два місяці тому. Та лише тепер вирішив віддати її у поліцію.

29-річний молодий чоловік добровільно здав у міський відділ поліції гранату РГД-5 із запалом і двадцять патронів до автомата Калашникова, пише АП.

За словами чоловіка, він знайшов ці речі на вулиці, вони були запаковані в поліетиленовому кульку. Молодик довго роздумував, що йому робити із знахідкою, і прийняв таки правильне рішення. Відповідно до законодавства, його звільнять від кримінальної відповідальності.

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