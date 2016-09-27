Коломиянин Руслан Савчук переміг у “Франківському півмарафоні” : 21 км за 1 год 8 хв 44 с

25 вересня, подолали “Франківський Півмарафон – 2016″. Бігуни мали змогу обирати дистанції 5, 10 та 21.097 кілометрів.

Перемогу на найдовшій дистанції 21.097 км – здобув бігун з Коломиї, колишній прикарпатський атлет Руслан Савчук, пише “Дзеркало Коломиї”.

Йому вдалося пробігти дистанцію приблизно за 1 год 8 хв 44 с.

Прикарпатець Володимир Юрчук фінішував другим з результатом 1 год 8 хв 51 с.

Точні результати всіх переможців стануть відомі згодом.

Також, під час церемонії нагородження на Вічевому майдані, у Франківську майстер спорту України з марафонського бігу Володимир Юрчук публічно попросив руки у своєї коханої дівчини, майстра спорту України з гірського бігу Оксани Угринчук. Спортсменка погодилася вийти заміж.

Фото: Galka.if.ua (Андрія Гриньківа)