Коломиянин потрапив у реанімацію внаслідок пожежі у квартирі

Другого грудня о 23:28 в Коломиї по вулиці Леонтовича сталася пожежа в кімнаті житлової квартири на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогнем знищено диван, речі домашнього вжитку, телевізор, пошкоджено дверні та віконні отвори, закопчено стіни.

Через сильне задимлення у приміщенні рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби працювали у апаратах захисту органів дихання та зору. Саме газодимозахисниками було врятовано 43-річного господаря помешкання, якого у важкому стані з діагнозом “отруєння чадним газом, термічний шок, термічні опіки верхніх та нижніх кінцівок” доставлено в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння власника.