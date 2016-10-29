Коломиянин добровільно віддав шахраям 8 тисяч гривень

Шахраї дурять прикарпатців, а ті, попри застороги поліції, не перестають вірити злочинцям.

Черговими жертвами шахраїв стали мешканці Коломийського, Рогатинського, Тисменицького, Калуського районів та Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

8 тисяч гривень позбувся 61-річний коломиянин. Чоловікові на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась начальником місцевої податкової інспекції. Шахрайським способом, під приводом вирішення питання по заборгованості, незнайомець заволодів 8 тисячами гривень, які потерпілий добровільно перерахував через термінал “Приватбанку”.

Мешканка одного із сіл Рогатинського району позбулася коштів вже за досить поширеною схемою. До неї на мобільний телефон зателефонував псевдопрацівник банку, який під приводом здійснення банківських операцій, увійшовши в довіру, дізнався номер її кредитної картки, з якої зняв кошти в сумі 6565 гривень.

30-річна франківчанка через оголошення в мережі Інтернет на сайті “Prom.ua” хотіла придбати масажне крісло. Передоплату (завдаток) в сумі 2058 гривень перерахувала на вказаний продавцем рахунок. Та, ні масажного крісла, ні грошей, ні зв’язку із продавцем…

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З аналогічним повідомленням до Івано-Франківського відділу поліції звернувся 33-річний мешканець Тисменицького району. Чоловік через інтернет мережу “В контакте” хотів придбати планшет “АСУС”. Гроші в сумі 600 грн. перерахував з терміналу в обласному центрі, а товар так і не отримав.

63-річній жительці Калуського району невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон та шахрайським шляхом, під приводом того, що її син збив людину та знаходиться в поліції, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 доларів США та 3000 евро, які вона передала невідомому водію автомобіля, який приїхав до неї додому.

Поліцейські проводять пошуки зловмисників та вкотре звертаються до громадян із застереженням бути більш обачними та не довіряти невідомим особам.