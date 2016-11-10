Коломияни зустріли 10 гірсько-штурмову бригаду, яка повернулася з війни додому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Коломияни зустріли 10 гірсько-штурмову бригаду, яка повернулася з війни додому. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Сьогодні на вокзалі в Коломиї урочисто зустріли прибуття на місце постійної дислокації бійців 10-ї бригади, які відстоювали рубежі нашої країни на сході.

В голові ешелону на вагонних платформах їхала військова техніка, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

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Броньові машини брали участь у боях в районах населених пунктів Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, – на гусеницях ще не встигло відлипнути болото донбаських степів.

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Вояків з хлібом-сіллю зустріла громадськість міста, духовенство та перші керівники.dsc_7204

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Як поінформував командир бригади Герой України, підполковник Василь Зубанич, бригада повертатиметься до військової частини в Коломиї поетапно. Сьогодні прибув лише перший ешелон.

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Військовики відпочинуть, відновлять боєздатність, проаналізують дії бригади в зоні АТО, врахують досвід, доберуть контрактників і взимку повернуться в зону бойових дій.

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На жаль, бригада зазнала втрат. Імена загиблих героїв будуть викарбувані на меморіальних дошках у військовій частині.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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