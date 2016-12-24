Коломияни знову серед кращих: вихованці Єжова та Хмуляків продовжують виборювати призові місця

14 – 16 грудня у Калуші відбувся Х Всеукраїнський різдвяний фестиваль з вільної боротьби серед юнаків та дівчат.

У змаганнях взяли участь майже 200 спортсменів. Вихованці звільнених місцевою владою тренерів відділення вільної боротьби Олександра Єжова, Василя й Андрія Хмуляків – Денис Сагалюк та Давид Шульц – вибороли два перші місця; Олег Козак здобув “срібло”, а Ростислав Урдейчук та Михайло Возняк – по “бронзі”.

Також четверо юних спортсменів стали переможцями фестивалю, а троє здобули бронзові медалі відкритого Все­українського турніру на призи св. Миколая, присвяченого видатним борцям Буковини, який відбувся 17 – 18 грудня у Чернівцях.

Переможцями стали: Ілля Шкетик, Денис Ніновський, Олександр Самуляк, Андрій Сваричевський; бронзові нагороди вибороли Ростислав Куриляк, Костянтин Шинкарук, Тарас Смолін.

Попри те, що міська влада звільнила Андрія Хмуляка і Олександра Єжова, не забезпечивши їх робочими місцями, як було обіцяно перед проведенням реорганізації спортивних шкіл, до них продовжують приходити на тренування вихованці.

О. Єжов та А. Хмуляк продовжують тренувати своїх вихованців на сцені ФСК “Локомотив”.

Нагадаємо, на початку грудня вихованці цих тренерів привезли “золото” та “бронзу” з Всеукраїнського турніру з вільної боротьби пам’яті майстра спорту СРСР В. Алєксійчука, який проходив у Кам’янці-Подільському, а в листопаді здобули призові місця на чемпіонаті України з вільної боротьби.

Читайте також: БФ “Покуття” виплатив зарплатню звільненим тренерам ДЮСШ, яких влада позбавила засобів існування