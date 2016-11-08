Коломияни створили перший мобільний додаток для благодійності – BLESSMO

Група ініціативних молодих коломиян – Володимир Бундзяк, Олег Оліяр, Надія Лапчинська, Іван Захарчук, Володимир Семків, Оксана Кропивницька, подружжя Юра та Оксана Сабадоші та Юрій Дербах (на знімку) – розробила Проект на благочинну діяльність.

Коломияни створили перший у світі соціальний мобільний додаток BLESSMO. Загалом до розробки Проекту долучилися 39 осіб з різних міст України, пише “Дзеркало Коломиї”.

На презентації додатку у Коломийському політехнічному коледжі ініціатори розповіли про своє дітище.

Усі ми любимо “зависати” в інтернеті, читаємо там різну інформацію, розглядаємо малюнки. Очевидно ж, маємо від того задоволення. А як це задоволення дієво переадресувати людям, які потребують матеріальної допомоги? Простіше кажучи, як зібрати кошти для допомоги тим, хто їх украй і терміново потребує? І ось ці молоді люди за допомогою мобільного додатку BLESSMO запустили корисний Проект.

Працює він просто: у додатку для смартфонів рекламодавці розміщують свої матеріали, які, звісно ж, оплачують. Таким чином у Проекті накопичується певна сума коштів, які спрямовуватимуть виключно на благодійні цілі. Увесь процес абсолютно прозорий і відкритий.

Щоб долучитися до Проекту, не треба жодних затрат. Досить лише встановити на свій гаджет додаток BLESSMO, скачавши його з AppStore чи з PlayMarket. А потім переглядати контент, який там розміщено, – читати статті, дивитися відео чи переглядати картинки.