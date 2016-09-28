Коломияни посіли призові місця на Кубку України з флорболу. ФОТО

Коломияни посіли призові місця на Кубку України з флорболу. ФОТО

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23-25 вересня в Києві проходив Кубок України з флорболу серед чоловічих та жіночих команд.

Коломию представляв Християнський флорбольний клуб “Надія”, передає “Дзеркало Коломиї“.

Жіноча команда з Коломиї отримали перемогу, обігравши чемпіонок України – команду з Мелітополя.

Коломийська чоловіча команда зайняла друге місце, поступившись шестиразовим чемпіонам України – команді з того ж Мелітополя.

Загалом чоловіча команда “Надії” провела шість ігор, в п’яти з яких отримали перемогу. Жіноча команда провела п’ять ігор, у трьох з яких отримала перемогу.

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