Коломияни обурені, в яких умовах живуть військові на місці постійної дислокації. ВІДЕО

Умови перебування військових 10-ої ОГШБ на місці постійної дислокації в Коломиї обурюють багатьох містян.
Люди дивуються, чому відповідні структури не підготували усе необхідне до приїзду захисників з війни. Не відремонтували казарми, не провели опалення, доробляють дах. Загалом, робіт ще чимало.
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Тому небайдужі активісти та волонтери звертаються до підприємств і організацій з проханням допомогти нашій бригаді та якомога швидше зробити все належне для їхнього відпочинку та відновлення боєздатності.
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