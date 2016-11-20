Коломиянам презентують документальний фільм, як на 775-річчя міста хор-велетень встановлював рекорд України

1 грудня у Коломиї відбудеться презентація документального фільму на “Хор Духовного Єднання”. Це буде перше публічне представлення 25-хвилинної кінорозповіді про одну із знакових подій відзначення 775-річчя Коломиї – виступ хору-велетня у складі 775-ти хористів.

Фільм презентуватимуть протягом цілого дня 1 грудня у різних локаціях:

12.00 – Музей історії міста Коломиї

15.00 – Кінотеатр “Стрічка” (Вічевий Майдан, 6Б)

17.00 – Мистецький центр “Світовид” (бульвар Л. Українки, 32 А)

20.00 – прямий ефір у програмі “НТК” – “Коломия думає”.

Фільм створений Культурологічним проектом “Коломия – наше місто” і творчою студією “Рrestige” – Юрій Данилюк, Роман Стефак за участі телекомпанії “НТК”.

Відеографи: Юрій Данилюк, Роман Стефак, Іван Кобилянський, Володимир Касімов, Володимир Томенко; фотограф – Володимир Ямборак; ведучі урочистостей – Ольга Курчій, Артур Філімонов; автор вірша “Хор Духовного Єднання” – Ольга Руданець; упорядники партитур для хору – Світлана Гаргат, Володимир Кенюк, Роман Хімей; озвучення тексту – Артур Філімонов; звукозапис – Юрій Николайчук.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, 19 серпня 775 хористів до 775-річчя Коломиї одночасно виконали гімн і встановили рекорд України.

Хор-велетень складався із 31 хору. До складу хору увійшли представники різних релігійних конфесій – це 273 хористи церковних хорів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, 100 хористів Коломийської Єпархії УПЦ КП, 15 хористів релігійної громади Святого Ігнатія Лойоли у Коломиї Римо-Католицької Церкви, а також 269 хористів з міських світських хорів і 118 з районних.