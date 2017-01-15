Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

Двома днями пізніше від резонансного виступу в Коломийському музеї Гуцульщини і Покуття ім. Кобринського колядників з Криворівні сюрприз для шанувальників різдвяних народних традицій приготував і музей “Писанка”.

У стінах цього культурного закладу залунали на повен голос колядки у виконанні колядників уже міських, з Івано-Франківська. Правда, враження було таке, начебто співає не науково-просвітницьке товариство “Світовид” з обласного центру, а все та ж криворівнянська партія. Ті самі тексти, та сама мелодика, та ж гуцульська вберя…

“Я записала ці колядки в Криворівні ще наприкінці 1980-их, — розповіла музикознавець Леся Турянська, — перебуваючи на Гуцульщині з експедицією Академії наук України. І зразу ж закохалася в самобутнє мистецтво різдвяних співів у наших горах. Закохалися в нього й члени товариства “Світовид”, які й продемонструють зараз своє вміння берегти незамулені традиції ріднокраю”.

Нагородивши колядників гучними оплесками, присутні зі щирим захватом слухали також всесвітньовідомий “Щедрик” у виконанні артистів з різних куточків земної кулі.

Від часу першого виконання “Щедрика” в обробці Миколи Леонтовича минає вже сто років, тому залишається хіба подивуватися генієві композитора, знищеного 1921-ого чекістами в розквіті творчих сил.

Як запевнила пані Турянська, наприкінці старого року “Щедрик” по-українськи лунав у Лондоні у виконанні грузинських співаків і англійської солістки, проте еталоном тут служить столичний хор “Київ”. Такої майстерності, з якою співає цей шедевр “Київ”, ви не відчуєте більше ніде.

Але це ще було не все, чим потішили музейники коломийців на свято Василя.

Свій проект з художніми календарями, присвяченими сотим роковинам “Щедрика”, презентував публіці Іван Кравчишин. Властиво, не стільки свій, скільки спільний з дружиною Наталею.

На рахунку подружжя Кравчишиних уже є один художньо оформлений календар, “Листи на фронт”, а свіжий календар вони присвятили дітям — кожен місяць тут прикрашає портрет зі смаком одягнутої в національні строї дитини.

Завершальним акордом свята в “Писанці” стала спільна коляда у виконанні викладачів Коломийської музичної школи № 1, самодіяльних хористів з Івано-Франківська, а також присутніх гостей.

Дмитро КАРП’ЯК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК