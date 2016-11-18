Коломия разом з родиною Романа Іваничука вшанувала пам’ять видатного письменника

Його немає з нами вже два місяці, проте наше місто береже пам’ять про знаного письменника, почесного громадянина Коломиї Романа Іваничука. Підтвердженням цьому став вечір-спомин у Народному домі, на який, незважаючи на несприятливу погоду, прибули численна письменницька делегація зі Львова й Івано-Франківська, а також родина автора історичних романів зі Львова, Трача й Пилипів, коломийська інтелігенція, молодь.

По-справжньому теплий, без довгих менторських промов вечір споминів провадила голова місцевого осередку Конгресу української інтелігенції Ольга Руданець. Отримавши архієрейське благословення владики УГКЦ Василія Івасюка, присутні мали можливість переглянути відеофільм Василя Нагірного про славетний рід Іваничуків, після чого слово взяли письменники.

Спогадами про свого старшого побратима поділився керівник Львівської обласної письменницької організації Ігор Гургула, на вечорі звучали вірші, присвячені Р. Іваничукові, секретар Національної спілки письменників України Ярослав Ткачівський виголосив скорботне слово від імені голови спілки Михайла Сидоржевського.

Виступи на вечорі, до речі, добре ілюстрували ту тезу, що в кожного з нас своє особисте сприйняття відомих широкому загалові людей. Так, івано-франківський письменник Євген Баран охарактеризував Р. Іваничука як “останнього коломийського Дон Кіхота”, а вже колишній директор гімназії Григорій Гуменюк заявив: “Я щасливий, що жив в один час з генієм України”.

Цінними враженнями від спілкування з автором історичних романів поділилися також колишній міський голова Коломиї Ігор Довганюк, лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк, керівник міськвідділу культури Уляна Мандрусяк.

Невимушеної тональності заходу надало й музичне оформлення. Улюблена Іваничукові пісня «Заграй ми, цигане старий» у виконанні Василя Свищука й Олега Дудієва, а також «Понад Прутом моя Коломия» були тут, що й казати, дуже доречними.

Дмитро КАРП’ЯК