Колишня зв’язкова ОУН-УПА з Надвірнянщини відсвяткувала 90-річчя

Днями свій 90-річний ювілей відсвяткувала колишня зв’язкова ОУН-УПА Параска Головінська-Приймак, із псевдо “Ялиця”. Жительку Надвірнянщини прийшли привітати представники влади, духовенство села та місцеві школярі.

Ювілярці вручили грамоту від імені голови обласної ради – за багаторічну плідну громадську діяльність, патріотизм, особистий внесок у справу утвердження української держави та з нагоди 90-річчя від Дня народження.

Головінська-Приймак подякувала гостям за теплі привітання і наголосила, щоб ніколи не забували української мови, шанували і любили свою рідну землю та пам’ятали борців за вільну державу.

“Не для слави. Я любила Україну, будучи ще дитиною, – наголосила зв’язкова ОУН-УПА і додала, –

Кажуть люди, що зле буде – бо лихо сміється

А я кажу: – Добре буде, ще лихо минеться

А ми собі заспіваєм, щоб лихо проплило

Щоб батькові Тарасові було з нами мило”.

Довідка:

Параска Головінська-Приймак народилася 10 листопада 1926 року в селі Фитьків Надвірнянського району. З дитинства мріяла навчатися, багато читала, співала українських пісень разом із колективом “Союз Українок”. Коли Парасці було 10 років, померла мама і позбавлена материнської ласки дівчинка завчасно подорослішала. В 16 років під псевдо “Ялиця” разом із своєю подругою на псевдо “Смерека” вони стали зв’язковими ОУН-УПА.

Головінська-Приймак і досі є активним громадським діячем. Вона вчить молоде покоління шанувати і підтримувати народні звичаї, обряди, традиції, співати українських пісень.