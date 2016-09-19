Колишній вчитель математики і редактор газети очолить Галицьку РДА

Переможцем конкурсу на посаду голови Галицької районної державної адміністрації став Микола Попович.

Другою стала Ольга Головашкіна із результатом 12,63 бала.

Микола Попович до цього працював першим заступником голови Галицької РДА.

Довідка: Микола Попович народився 4 листопада 1971 року у селі Вікторів Галицького району. Закінчив Прикарпатський університет ім. Стефаника за спеціальністю математика з додатковою спеціальністю фізика, вчитель математики і фізики. Депутат Галицької районної ради V скликання, депутат Галицької районної ради VII скликання.