Колишній вчитель математики і редактор газети очолить Галицьку РДА

Переможцем конкурсу на посаду голови Галицької районної державної адміністрації став Микола Попович.
За результатами конкурсу він набрав 16,95 балів, пише Курс.
Другою стала Ольга Головашкіна із результатом 12,63 бала.
Микола Попович до цього працював першим заступником голови Галицької РДА.
Довідка: Микола Попович народився 4 листопада 1971 року у селі Вікторів Галицького району. Закінчив Прикарпатський університет ім. Стефаника за спеціальністю математика з додатковою спеціальністю фізика, вчитель математики і фізики. Депутат Галицької районної ради V скликання, депутат Галицької районної ради VII скликання.
|Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь
|09.1988 – 03.1993
|студент Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
|08.1993 – 01.1997
|педагог-організатор та вчитель математики і фізики Вікторівської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вікторів Галицького району Івано-Франківської області
|01.1997 – 09.2001
|заступник директора з виховної роботи Галицької ЗОШ І-ІІІ ст., м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|09.2001 – 11.2002
|вчитель математики Галицької ЗОШ І-ІІІ ст., м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|11.2002 – 12.2003
|заступник керівника апарату Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|12.2003 – 02.2005
|заступник начальника Галицького відділення АППБ «Аваль», м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|03.2005 – 07.2006
|керівник апарату Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|07.2006 – 06.2008
|заступник голови Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|07.2008 – 09.2008
|керівник Галицького окружного представництва Фонду розвитку громадського суспільства, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|09.2008 – 03.2010
|керівник Галицького окружного секретаріату Івано-Франківської організації Єдиного центру, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|05.2010 – 11.2011
|виконуючий обов’язки керівника Галицького окружного секретаріату Івано-Франківської організації Єдиного центру, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|07.2012 – 10.2012
|консультант директора з економіки і фінансів ПАТ Івано-Франківськцемент, с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області
|07.2013 – 09.2013
|заступник головного редактора газети “Галицьке слово”, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|07.2013 – 03.2015
|редактор газети “Галицьке слово”, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|03.2015 -03.2016
|заступник голови районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області
|03.2016 до цього часу
|перший заступник голови районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області