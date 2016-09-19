Колишній вчитель математики і редактор газети очолить Галицьку РДА

Колишній вчитель математики і редактор газети очолить Галицьку РДА

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Переможцем конкурсу на посаду голови Галицької районної державної адміністрації став Микола Попович.

За результатами конкурсу він набрав 16,95 балів, пише Курс.

Другою стала Ольга Головашкіна із результатом 12,63 бала.

Микола Попович до цього працював першим заступником голови Галицької РДА.

Довідка: Микола Попович народився 4 листопада 1971 року у селі Вікторів Галицького району. Закінчив Прикарпатський університет ім. Стефаника за спеціальністю математика з додатковою спеціальністю фізика, вчитель математики і фізики. Депутат Галицької районної ради V скликання, депутат Галицької районної ради VII скликання.

 
Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
09.1988 – 03.1993 студент Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

 

08.1993 – 01.1997 педагог-організатор та вчитель математики і фізики Вікторівської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вікторів Галицького району Івано-Франківської області

 

01.1997 – 09.2001 заступник директора з виховної роботи Галицької ЗОШ І-ІІІ ст., м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

09.2001 – 11.2002 вчитель математики Галицької ЗОШ І-ІІІ ст., м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

11.2002 – 12.2003 заступник керівника апарату Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

12.2003 – 02.2005 заступник начальника Галицького відділення АППБ «Аваль», м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

03.2005 – 07.2006 керівник апарату Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

07.2006 – 06.2008 заступник голови Галицької районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

07.2008 – 09.2008 керівник Галицького окружного представництва Фонду розвитку громадського суспільства, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

09.2008 – 03.2010 керівник Галицького окружного секретаріату Івано-Франківської організації Єдиного центру, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

05.2010 – 11.2011 виконуючий обов’язки керівника Галицького окружного секретаріату Івано-Франківської організації Єдиного центру, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

07.2012 – 10.2012 консультант директора з економіки і фінансів ПАТ Івано-Франківськцемент, с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області

 

07.2013 – 09.2013 заступник головного редактора газети “Галицьке слово”, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

07.2013 – 03.2015 редактор газети “Галицьке слово”, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

03.2015 -03.2016 заступник голови районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

 

03.2016 до цього часу перший заступник голови районної державної адміністрації, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області

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