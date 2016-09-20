Колишній охоронець Путіна став губернатором Тульської області

На виборах губернатора Тульської області Росії за підсумками обробки всіх протоколів виборчих комісій переміг чинний керівник регіону Олексій Дюмін. Він отримав 84% голосів.

Пан Дюмін був призначений виконувачем обов’язків губернатора в лютому 2016 року, передає Дзеркало Коломиї з посиланням на “ВВС Україна“.

Раніше він тривалий час служив в особистій охороні президента Володимира Путіна, а згодом обіймав посаду першого заступника головкому Сухопутних військ й недовго був заступником міністра оборони Росії.

Російські ЗМІ припускають, що Володимир Путін звернув увагу на керівні якості Олексія Дюміна після кримської операції в березні 2014 року, коли на півострів ввели спецпідрозділи російської армії без розпізнавальних знаків.