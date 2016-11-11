Коли покарають винних за скандальну бруківку на бульварі Лесі Українки?

Дорога на бульварі Лесі Українки повсюди встелена ямами, а бруківка вилітає з-під колес автомобілів. Ситуація за рік після скандалу тільки погіршилася – кількість ям збільшується постійно.

Торік у вересні після розголосу свою неякісну роботу переробляла фірма субпідрядника – але знову безсовісно встановила бруківку не більшої товщини, аніж була до того, – від 2 до 4,5 см. Як зізнавалися самі ремонтники, плитка затонка для дороги.

Нагадаємо, стелити бруківку на проїжджій частині бульвару Лесі Українки розпочали у 2012 році. Вартість виконаних робіт становить 772,5 тисячі гривень. Інформацію про те, скільки коштувала сама бруківка, у міськраді журналістам не надали.

Колото-різаною бруківкою встеляли дорогу у 2011 та 2014 роках. Ґарантію дали на 3 роки, але бруківка, яку встановили у 2014 році, розлітається.

Торік фахівці коментували: причина – в товщині плитки і наводили дані державних будівельних норм. Відповідно до них, бруківка на проїжджій частині повинна мати 16 сантиметрів товщини.

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У 2014 році скандальну бруківку на бульварі Лесі Українки встановила фірма субпідрядника – ТзОВ “Авангард Граніт”. Фірма-одноденка була створена лише під ремонт дороги на бульварі. А точніше для “освоєння” виділених на ремонт коштів. Статутний капітал цієї фірми складає 5 тисяч гривень.

Загалом, як оцінюють фахівці, ремонтні роботи на проїжджій частині бульвару два роки тому завдали збитків на сотні тисяч гривень, адже дорогу потрібно ремонтувати по-новому. Роботу контролював і приймав відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради. Отже, виходить, він покривав бракоробів. Використаний матеріал не відповідав не те що державним нормам, але й значно м’якшим вимогам, вказаним у робочому проекті.

Як торік повідомили журналістам в інституті “НДІ проектреконструкція”, де розробляли документацію з реконструкції бульвару, зміни до проекту по реконструкції бульвару були, їх вносили 2012-го року.

“Бруківка товщиною 5 см мала ставитися на пісок з цементом 4 см на існуючий дорожній “одяг”, – коментували в інституті. – Згідно з державними будівельними нормами, товщина мала би складати 16 см, якщо брати з цього розрахунку, то бруківка мала б бути не тоншою, аніж 8 см. Камінь має бути гранований (рубчастий), а не колотий, щоб витримував навантаження, і закріплений цементно-піщаним розчином”.

У вересні 2015 року після публікацій у ЗМІ та численних звернень небайдужих коломиян прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо реконструкції бульвару Лесі Українки за двома статтями:

– ст. 191, ч. 2 ККУ – це привласнення або розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років);

– ст. 366 ч. 1 ККУ – використання і виготовлення підроблених документів (обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років).

Як повідомили у Коломийській прокуратурі, на даний час в провадженні призначено експертизу, яку доручено провести спеціалістам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

“Це уповноважені ліцензовані представники, які мають право проводити будівельно-технічні експертизи, – коментує керівник Коломийської прокуратури Василь Ковалюк. – Експертизу по реконструкції бульвару було призначено ще торік, однак, у зв’язку із завантаженістю спеціалістів експертної установи, було погоджено провести експертизу у листопаді 2016 року. Тобто вже цього місяця експерти зі Львова повинні розпочати судову експертизу”.

“Без експертизи неможливо встановити вину. Вона повинна дати повноту, правильність проведення робіт, відповідність покладеного матеріалу, відповідність проведених робіт проекту реконструкції бульвару Лесі Українки. А також чи відповідає дана реконструкція робочому проекту, який був затверджений і прийнятий в експлуатацію, тобто були підписані акти виконаних робіт службовими особами комунального відділу Коломийської міської ради про те, що роботи відповідають робочому проекту, що зроблені якісно і виконані в повному обсязі.

Але, як бачимо, на даний час це зовсім не так. Щоб довести це юридично, потрібні результати експертизи. Ця справа постійно на нашому контролі”, – наголосив Василь Ковалюк.

За попередніми прогнозами, очікувати результатів у справі скандальної бруківки можна не раніше 2017 року.

Вікторія МАРТИНЮК