“Кохана, я скоро повернуся”: бійці АТО присвятили зворушливу пісню своїм другим половинкам. ВІДЕО

Зворушливу пісню присвятили своїм другим половинкам бійці АТО.

Відеозапис опублікований на сторінці Окремої тактичної групи ДУК ПС імені капітана Воловика в Facebook, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Не за горами Новий Рік, Різдво. Тисячі українських хлопців будуть святкувати в окопах. І згадувати своїх улюблених дівчат, дружин. Милих матерів, сестер. Дорогі наші !!! Перебуваючи в мирній України, моліться за своїх захисників. І вірте, що вони повернуться до вас додому!!! З перемогою!!! “ – йдеться у коментарі до відео.