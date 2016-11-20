Киянин, який воював у складі батальйону “Донбас”, служитиме в 10 бригаді з дислокацією в Коломиї. ВІДЕО

Киянин, який воював у складі батальйону “Донбас”, служитиме в 10 бригаді з...

Киянин Сергій Батрамєєв обрав для служби 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду.

Він – командир відділення розвідувальної роти. До того, воював у складі батальйону “Донбас”, йдеться у сюжеті “НТК”.

Побував з побратимами у найгарячіших точках і потрапив у полон до терористів. Там себе повів як справжній захисник України.

Тепер молодий чоловік приїхав на постійне місце дислокації 10-ї бригади в Коломию.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, 10 гірсько-штурмова бригада запрошує на контрактну службу.

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