До кінця жовтня на фронті залишаться лише контрактники, — Порошенко

До кінця жовтня до своїх домівок та родин повернуться захисники Вітчизни, яких мобілізували минулого року протягом так званої “шостої хвилі”. Президент підписав відповідний указ.

Виконання указу про демобілізацію “шостої хвилі” військових означатиме ще один крок в переході армії на професійну основу. Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

“Щойно буде звільнено останнього з “шостої хвилі”, на фронті залишаться лише контрактники. Призовники за віком, як і тепер, не направлятимуться в зону АТО”, – повідомив глава держави.