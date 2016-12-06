До кінця року усі коломийські школи будуть забезпечені комп’ютерними класами, – БФ “Покуття”

До кінця року усі коломийські школи будуть забезпечені комп’ютерними класами, – БФ...

Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата Андрія Іванчука, продовжує комп’ютеризацію місцевих шкіл.

За понад рік існування фонду вже половину навчальних закладів міста меценати забезпечили комп’ютерами.

Їх отримали учні СШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №5, ЗОШ №10, природничо-математичного ліцею та гімназії ім. М. Грушевського.

“До кінця року плануємо закінчити комп’ютеризацію всіх шкіл в Коломиї, – наголосив Андрій Іванчук. – Чому саме комп’ютерні класи як подарунок? Ми бачимо, як прогресивно змінюється світ, а Україна славиться талановитими людьми, особливо в галузі інформатики й посідає третє місце у світі”.

Вже у грудні цього року комп’ютерні класи отримають п’ять шкіл у Коломиї – ЗОШ №3, ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №7 та ЗОШ №8.

Як зазначає Андрій Іванчук, фонд “Покуття” був ініційований з метою створення комфортних умов для розвитку дітей.

Також у жовтні БФ “Покуття” відкрив перший комп’ютерний клас від фонду у районній школі. Його отримала Печеніжинська середня школа.

Після завершення комп’ютеризації коломийських шкіл у планах фонду “Покуття” забезпечити комп’ютерними класами усі школи Коломийського району, а в перспективі – і Городенківщини.

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